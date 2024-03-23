У Словаччині проходить перший тур виборів президента. Шанси на перемогу є в прихильника проросійського премʼєра Фіцо

У Словаччині вранці 23 березня стартував перший тур президентських виборів. Майже 6 тисяч виборчих дільниць відкрилися о 7:00, голосувати будуть до 22:00.

Про це повідомляє Aktuality.

На виборах обирають між 11 кандидатами, з яких ключовими конкурентами є чинний спікер парламенту, колишній премʼєр-міністр Петер Пеллегріні та опозиційний прозахідний кандидат Іван Корчок, колишній міністр закордонних справ. У них обох доволі високі шанси на перемогу.

Іван Корчок має підтримку парламентської опозиції у Словаччині і вважається рішучим прихильником України. Він обіцяє стати противагою націоналістичному уряду премʼєр-міністра Роберта Фіцо, який виступає проти військової допомоги Україні і є прихильником перемовин з росією.

Пеллегріні ж коаліційний партнер Роберта Фіцо. Він є лідером партії «Голос». У разі його перемоги на виборах є велика вірогідність того, що «Голос» зіллється з партією Фіцо Smer-SD, що дозволить Фіцо консолідувати владу в своїх руках. У такому випадку премʼєр матиме повний контроль над парламентською більшістю.

Як пише DW, за даними опитування агенції Ipsos, Пеллегріні готові підтримати 37% виборців, а Корчока — 36%. Зважаючи на те, що для перемоги кандидат має набрати більше від 50% голосів, очікується, що у квітні відбудеться другий тур виборів.