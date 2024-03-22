Телескоп «Хаббл» зʼясував, що коричневі карлики старіють на самоті

Дослідження з використанням космічного телескопа «Хаббл» показало, що коричневі карлики — обʼєкти, що за розмірами більші за Юпітер, але менші за найменші існуючі зірки, старіють на самоті.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

Як і зірки, коричневі карлики можуть народжуватися парами й обертатися один навколо одного. Але дослідження показало: що старшим стає коричневий карлик, то менша ймовірність, що в нього буде компаньйон. Це означає, що пара коричневих карликів настільки слабко повʼязана гравітацією, що вони розходяться протягом кількох сотень мільйонів років під дією тяжіння зірок, що пролітають повз них. За це їх називають «самотніми серцями космосу».

Ілюстративне зображення самотнього коричневого карлика. ESA

Телескоп «Хаббл» може виявляти подвійні системи космічних обʼєктів, навіть якщо вони розташовані на відстані 480 мільйонів кілометрів один від одного — це приблизна відстань між нашим Сонцем і поясом астероїдів. Але астрономи, які проводили дослідження, не виявили у вибірці коричневих карликів обʼєктів, що мають пару. Учені пояснюють це тим, що часто подвійні системи коричневих карликів просто не витримують плину часу і вони віддаляються один від одного.