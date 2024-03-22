У Великій Британії штучний інтелект виявив 11 випадків раку, які пропустили лікарі

Інструмент на основі штучного інтелекту під назвою Mia, протестований Національною службою з охорони здоровʼя (NHS), проаналізував понад 10 тисяч мамографій і виявив у 11 жінок крихітні ознаки раку молочної залози, які не помітили лікарі.

Про це повідомляє BBC.

Традиційні методи виявлення раку молочної залози можуть бути недостатньо ефективними на ранніх стадіях хвороби, коли пухлина надто мала. Міа здатний виявити навіть незначні ознаки раку, невидимі людському оку. При діагностиці раку на ранній стадії, коли розмір пухлини не перевищує 15 міліметрів, шанс вижити протягом наступних пʼяти років становить 90%.

Такі ШІ-інструменти, як Mia, потенційно можуть замінити лікарів у аналізі мамографічних знімків, зменшуючи робоче навантаження на кожного радіолога. До того ж, як кажуть у компанії-розробнику Kheiron Medical Technologies, такі ШІ-інструменти значно скорочують час очікування результатів — з двох тижнів до трьох днів.

Утім, поки що результати таких інструментів потребують перевірки рентгенологів. Важливо забезпечити, щоб система була інклюзивною і навчалася на широкому спектрі даних.

Головна директорка зі стратегії Kheiron Medical Сара Керруіш сказала, що на створення і навчання Mia, що працює на базі хмарних обчислень від Microsoft, знадобилося шість років. Інструмент навчали на мамографіях мільйонів жінок з усього світу. Водночас лікарі можуть переглянути близько пʼяти тисяч сканувань на рік.

Хоча технологія ще потребує вдосконалення, такі інновації незабаром можуть стати важливим допоміжним інструментом для медиків у вчасному діагностуванні різних хвороб і врятувати не одне життя.

Зараз у Британії також випробовують інший ШІ-інструмент від компанії Presymptom Health. Він аналізує зразки крові на ознаки сепсису до появи симптомів. Проте тестування цього інструменту ще на ранній стадії, його результати поки не оприлюднюють.