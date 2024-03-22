Ексдиректора держпідприємства Міноборони викрили на хабарі в $600 тисяч

Директора приватного підприємства й ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони викрили на корупційній схемі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.

Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають ці землі, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу. Розмір хабаря становив $600 тисяч.

Їх затримали під час одержання $320 тисяч готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю $280 тисяч.

Фігурантам готують підозри у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди, а також у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).