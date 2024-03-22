Індія через американські санкції відмовилася приймати російську нафту з танкерів «Совкомфлоту»

Усі індійські нафтопереробні заводи через санкції США відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами «Совкомфлоту». Це ускладнює торгівлю між країнами, яка доволі активно розвивалася після російського вторгнення в Україну, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання кажуть, що приватні та державні переробники, зокрема найбільша Індійська нафтова корпорація, припинили приймати вантажі, які прибувають на танкерах «Совкомфлоту». Нафтопереробники ретельно перевіряють право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не повʼязане з компанією чи іншими санкціонованими групами.

До аналогічних дій вдався найбільший приватний нафтопереробний завод Індії — Reliance Industries Ltd.

Підвищена увага до танкерного гіганта, імовірно, стосувалася й інших нафтових суден, що перевозять російську нафту: два судна кілька тижнів чекали біля узбережжя Південної Азії без жодних вказівок, коли вони розвантажаться.

Цього тижня «Совкомфлот» заявив, що санкції чинять тиск на його діяльність. За даними Bloomberg, у березні на судах «Совкомфлоту» відвантажили близько 1,5 млн барелів нафти сорту Urals порівняно з 4,4 млн барелів у січні та 4,7 млн барелів у лютому. Деякі судна ще мають вказати пункти призначення, тому остаточна цифра може зрости.