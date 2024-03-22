Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

Париж і Берлін досягли угоди, яка дає можливість французько-німецькій оборонній компанії KNDS заснувати виробничий підрозділ в Україні.
Про це повідомив очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню.
«Ми оголошуємо… що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши тут філію», — сказав він після переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Reuters.
Підрозділ має випускати запчастини і навчати місцевий персонал.
На початку березня Лекорню стверджував, що три французькі оборонні компанії, включно з KNDS, мають намір розпочати виробництво в Україні вже цього літа.
У середині місяця президент Франції Емманюель Макрон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і премʼєром Польщі Дональдом Туском заявив, що французькі та німецькі компанії працюватимуть із Києвом з метою прискорити виробництво озброєнь на території України.
- KNDS (KMW+NEXTER Defense Systems) є результатом обʼєднання Krauss-Maffei Wegmann і Nexter, двох провідних європейських виробників сухопутних військових систем, що базуються в Німеччині та Франції. KNDS виробляють основні бойові танки, бронетехніку, артилерійські системи, системи озброєння, боєприпаси, військові мости, широкий спектр обладнання, надають сервісне обслуговування та інше.