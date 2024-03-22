У «Дії» додали освітні документи

У застосунок «Дія» додали освітні документи.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Відтепер у застосунку доступні такі документи:
- атестат або свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
Для того, щоб документи зʼявилися в «Дії», потрібно лише оновити застосунок. Документи підтягнуться тільки за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. За словами Федорова, у «Дії» наразі працюють над оновленнями.