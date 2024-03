Уже третій рік майбутнє Молдови залежить не від молдован, а від українців. Огляд матеріалів іноземних медіа 21 березня

«Війна в Україні вбиває ще одну країну» ― так називається текст Foreign Policy про життя в Молдові останніми роками. Маленький шматок території, затиснутий між значно потужнішими Румунією та Україною, протягом багатьох років був обʼєктом інтересів росії ― і для всіх молдован очевидно, що якщо окупанти захоплять більше території на українському півдні, їхня країна приречена.

ЄС намагається допомогти країні: якщо у 2022-му щорічна військова допомога Кишиневу становила $3 мільйони, то зараз сягає $30 мільйонів. Та з огляду на масштаби війни та потужність російської армії це ситуації не змінює. Колектив одного з найбільших незалежних медіа країни, газети Ziarul de Garda вже давно розробив план релокації до румунських Ясс і Бухаресту ― якщо росіяни підійдуть занадто близько. «Молдовани дихають тихо», ― цитує FP нібито українську приповідку.

Прозахідний уряд країни сподівався, що з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну та підвищенні загрози для Молдови як його результата місцеве населення обʼєднається так, як це у 2022-му зробило українське. На жаль, цього не сталося ― за результатами соцопитувань, чверть молдован досі мають проросійські погляди. Кремль для дезінтеграції країни робить усе, що може: протягом більшості історії незалежної Молдови нею керував мікс із проросійських партій, а пропаганда на території невеликої країни дуже інтенсивна, стверджують у місцевому відділенні Інституту дослідження війни та миру (Institute of War and Peace Reporting, IWPR).

Якщо Україна переможе у війні, контрольований росією анклав Придністровʼя вочевидь «розчиниться», пише видання. У Тирасполі й зараз розуміють, що ЗСУ легко захопить Придністровську Молдавську Республіку (ПМР) протягом тижня, тож різких рухів там теж не роблять. Натомість Кишиневу війна допомагає поволі інтегрувати регіон. Як стверджує автор статті берлінський журналіст Пол Хокенос, потік автівок на трасі Кишинів ― Тирасполь значно щільніший в напрямку Молдови. Тисячі придністровців регулярно бувають у Молдові, оскільки можливостей для роботи й навчання в Придністровʼї стає дедалі менше. Після 24 лютого 2022 року українці заблокували кордон між сепаратистським анклавом та Україною, що значно скоротило потік контрабандних товарів, із торгівлі якими ПМР значною мірою й жила. А поступ у євроінтеграції Молдови, навпаки, збільшив можливості Кишинева. Тож головне, чим Тирасполь вражає зараз, окрім купи радянської символіки на вулицях, ― це тишею, пише Хокенос.

І Придністровʼя, і Молдова озираються на Румунію, яка зараз стала другою за потужністю економікою регіону після Польщі. І поступово мʼяко реінтегруються, підсумовує FP.

Також варті уваги матеріали про виділення Україні допомоги, зокрема текст The Washington Post про те, як просуваються переговори щодо передачі Києву заморожених російських активів, і стаття The New York Times про план 15 американських конгресменів винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні в обхід волі спікера Палати представників, трампіста Майка Джонсона.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]