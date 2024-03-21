Збірна України з футболу перемогла збірну Боснії і Герцеговини у відборі на Євро-2024

Збірна України з футболу перемогла збірну Боснії і Герцеговини в плей-оф за вихід на Євро-2024. Тепер українці зіграють 26 березня зі збірною Ісландії за безпосередній вихід на Чемпіонат Європи 2024 року.

Для українців це був матч на виїзді. Боснійці вийшли вперед завдякт автоголу Миколи Матвієнка, але Роман Яремчук і Артем Довбик принесли українцям перемогу. Перший забив на 85-й хвилині, другий — на 88-й.

У фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 «синьо-жовті» зіграють з Ісландією, яка перемогла збірну Ізраїлю з рахунком 1:4.

Євро-2024 проходитиме в Німеччині з 14 червня до 14 липня.