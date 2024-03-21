Лідери ЄС погодили початок перемовин про вступ Боснії і Герцеговини до Євросоюзу

Лідери ЄС вирішили розпочати перемовини про вступ Боснії і Герцеговини до Європейського Союзу, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

«Ваше місце — у нашій європейській родині», — повідомив Мішель.

Мішель наголосив, що сьогоднішнє рішення є ключовим кроком на шляху країни до ЄС. Тепер виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу, яка передбачає складання планів і перевірку рівня відповідності законодавства країни європейському паралельно із завершенням майбутніх реформ.

Далі настане етап перемовин, який може тривати роками, адже шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж країну офіційно прийняли в ЄС у 2013 році. При цьому будь-які рішення про розширення ЄС мають одностайно схвалити всі 27 теперішніх членів блоку.

Раніше Єврокомісія звітувала, що Боснія і Герцеговина впровадила низку важливих реформ. Зокрема, ухвалили закони про запобігання конфлікту інтересів і про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Ще країна зробила значні кроки для вдосконалення системи судочинства і боротьби з корупцією, організованою злочинністю і тероризмом, а також для покращення управління міграцією.