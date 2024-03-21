Чому Україна тримає Роботине, попри активні російські атаки. Огляд матеріалів іноземних медіа 20 березня

Теперішню тактику України у війні можна описати як «утримуй, будуй та бий», пише з посиланням на військових аналітиків The New York Times. Перше слово стосується позицій на лінії фронту: росіяни зараз наступають усюди, тож завдання ЗСУ ― зробити цей процес для них якомога більш болісним і нерезультативним. «Будуй» ― це про фортифікації, а «бий» ― про удари дронами й далекобійною зброєю по енергетичних обʼєктах у російському тилу і по логістичних хабах окупантів.

Автори статті найбільше зосереджуються на поведінці військових на лінії фронту. Хоч українців менше і вони мають значно менший запас зброї, в останні тижні на фронті відбулись загалом незначні коливання. Українці не поступаються навіть тими територіями, утримувати які складно і стратегічно неважливо, як-от виступом на Запоріжжі з крайньою точкою в селі Роботине. Зараз цю ділянку, великими зусиллями звільнену під час контрнаступу минулого літа, активно намагаються захопити росіяни.

Мотивація окупантів зрозуміла: на цьому виступі українці змогли перетнути лінію протитанкових фортифікацій, яку росіяни звели рік тому. Тож окупанти прагнуть відштовхнути українців за неї. Для ЗСУ ж утримання виступу спочатку мало радше символічну мету, адже подолання тих фортифікацій на тлі решти укріплень дає мало переваг. Повернення звільнених земель сильно вдарило б по моральному духу бійців, упевнені в українському військовому командуванні. Однак із часом символічне стало стратегічним: тиснучи на цій ділянці, росіяни зазнають значних втрат. І поки що їхні втрати значно переважають українські ― як свого часу було в Бахмуті й Авдіївці. Ландшафт у Роботиному чи Вербовому зараз нагадує місячний пейзаж, їх уже складно назвати селами ― однак позиції ЗСУ там доволі міцні, а виступ досі зручний для оборони. І те, що росіяни не можуть залишити його в спокої, вигідне українцям ― хоча деякі західні військові аналітики й незгодні з тактикою нашої армії, пише видання.

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