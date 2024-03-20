WP: Україна розробляє системи ППО й аналог американської HIMARS

В Україні розробляють системи протиповітряної оборони та аналог американської високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS).

Про це пише The Washington Post із посиланням на українських чиновників.

За даними видання, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін минулого місяця заявив, що Україна розгорнула ракету місцевого виробництва із дальністю дії понад 644 кілометри.

Крім того, за даними видання, розробляються системи протиповітряної оборони та високоточні системи, аналогічні американській High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Проте українські потужності ще далекі від виробництва високотехнологічних систем, які потрібні Україні для відбиття російських атак.

«Щоб освоїти таке виробництво і збудувати його, мають пройти десятиліття», — сказав директор Національної асоціації української оборонної промисловості Максим Поливʼяний.

Нині місцевого виробництва недостатньо, щоб компенсувати втрату міжнародної підтримки, особливо зброї із США.

Водночас дрони, які змінили хід війни, Україна вже виробляє на рівні 90% своїх потреб. Україна також виробляє власні міномети й артилерійські снаряди радянського зразка калібрів 122 і 152 мм.

Оборонні компанії України також намагаються задовольнити гостру потребу військових, виробляючи власні 155-мм снаряди стандарту НАТО, що необхідні для артилерійських систем, які постачають західні партнери України.

Цих снарядів на фронті катастрофічно не вистачає, але представник «Укроборонпрому» заявив, що виробництво розпочнеться не раніше ніж у «другій половині цього року».