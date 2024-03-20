В Англії чоловіка вперше засудили за надсилання інтимних знімків жінці

В Англії чоловіка засудили на 66 тижнів за порушення Закону про безпеку в інтернеті. Про це повідомила королівська прокуратура Великої Британії.

Жінка поскажилась у поліцію, що 39-річний Ніколас Хоук 9 лютого надіслав їй у WhatsApp фото ерегованого пеніса. Адресатка зробила скриншоти зображення і відправила їх у поліцію.

Зловмисника оперативно викрили, на четвертий день він зізнався у скоєному. Виявилося, що таке ж зображення він надіслав і 15-річній дівчині.

Ніколас Хоук. The Crown Prosecution Service

Кіберфлешинг — це зумисне розсилання відвертих зображень через онлайн-платформи. Кіберфлешинг став карним злочином в Англії та Уельсі з 31 січня 2024 року. Раніше таке законодавство було запроваджене в Шотландії.

«Кіберфлешинг — це серйозний злочин, який завдає довготривалих наслідків жертвам, хоча часто його відкидають як непродуманий або нешкідливий жарт. Як ті, хто вчиняє непристойні дії у фізичному світі, мають чекати на наслідки, так і правопорушники, які вчиняють свої злочини в інтернеті, повинні очікувати на це; ховаючись за ширмою, ви не сховаєте себе від закону», — заявила прокурорка Ханна фон Дадельсен.

Торік Хоука визнали винним у сексуальних діях з дитиною віком до 16 років і засудили до громадських робіт. Щоб відправити знімки, він попросив телефон у свого батька, сказавши тому, що хоче подзвонити в службу пробації (здійснює нагляд за засудженими). За це він отримав 10-річний громадський ордер. Нинішнє правопорушення, крім увʼязнення, передбачає і 15-річний громадський ордер для порушника.