Поляки анонсували масштабний протест на завтра. Участь візьмуть майже 70 тисяч людей

На середу, 20 березня, поляки анонсували понад 580 акцій протестів. За оцінками, у них візьмуть участь майже 70 тисяч людей.

Про це повідомляє поліція Польщі.

Через оголошений на завтра загальнонаціональний страйк фермерів очікуються серйозні труднощі на дорогах по всій Польщі. Опублікована в інтернеті карта сільськогосподарських блокад включає понад 500 точок, зокрема кілька на під’їзних дорогах до Варшави. Очікується, що аграрії протестуватимуть як на трасах, швидкісних і національних дорогах, так і посеред міст.

Попередньо, поляки вийдуть із мітингами, зокрема, у Варшаві та Мазовії, Кракові, Гданську, Щецині, Кельцях, а також у Сілезькому, Західнопоморському, Люблінському, Любуському, Лодзькому, Вармінсько-Мазурському та Підкарпатському воєводствах.