У США жінка отримала довічне увʼязнення. Вона поїхала у відпустку і залишила доньку саму вдома — дитина померла

У США 32-річну Крістел Канделаріо засудили до довічного позбавлення волі без права на дострокове звільнення. Минулого літа жінка поїхала у відпустку на 10 днів і залишила 16-місячну доньку вдома саму — дитина загинула.

Про це пише The Washington Post.

У червні 2023 року Канделаріо на 10 днів поїхала з Клівленду до Детройту та Пуерто-Рико. Увесь цей час її 16-місячна донька Джейлін була вдома сама, у своєму манежі. Коли Канделаріо повернулася додому, дитина не реагувала на жодні подразнення чи дотики. Медики, які приїхали на виклик, констатували, що дівчинка померла.

Лікарі встановили, що дитина померла від голоду і зневоднення. Вона важила близько 6 кілограмів — приблизно на 3 кілограми менше, ніж під час останнього медичного огляду два місяці тому.

Крістел Канделаріо в залі суду. AP

«Ви вчинили найбільший акт зради, коли залишили свою дитину наляканою, самотньою і незахищеною страждати від найжахливішої смерті, яку тільки можна собі уявити — без їжі, без води, без захисту», — сказав суддя Брендан Шин Крістел жінці. Він також порівняв довічне увʼязнення Канделаріо з «увʼязненням», яке відчула її донька перед смертю.

У Канделаріо також є старша дочка. Однак невідомо, де вона була під час поїздки матері.

Під час винесення вироку адвокат жінки сказав, що вона страждала від депресії та проблем із психічним здоровʼям, від яких лікувалася. Однак експерти визнали її здоровою і здатною постати перед судом.

Сама Крістел Канделаріо в суді заявила, що смерть Джейлін завдала їй багато болю. Вона сподівається, що батьки та дочка пробачать їй.