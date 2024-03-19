У monobank зʼявилися нові функції для «Банок»

У цифровому банку monobank розширили можливості для збору коштів у «Банках». Загалом за допомогою «Банок» уже зібрали майже 50 мільярдів гривень, зокрема й на військові потреби України.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Що нового зʼявилося в «Банці» останнім часом:

Додали можливість зберігати чужі «Банки» до себе. Для цього потрібно перейти за посиланням у застосунок і натиснути прапорець. По-перше, тепер всі цікаві «Банки» — під рукою, і їх не треба повторно шукати в соцмережах. По-друге, тепер можна моніторити перебіг збору або вивести його на homescreen-віджет, який в застосунку додали місяць тому. По-третє, відтепер можна налаштовувати періодичні відрахування на обрані «Банки» — це може допомогти довготривалим зборам не згасати.

Додали IBAN для «Банок», щоб долучити до зборів бізнеси, адже юрособи не можуть просто так закидати на «Банку», їм потрібні реквізити. Якщо власник «Банки» зареєстрований вреєстрі волонтерів, то юрособа може навіть не платити податки за такий донат. Якщо юрособа просить написати офіційне запрошення приєднатися до збору, то шаблон заяви можна взяти тут або в підтримці.

Фонди тепер можуть відкривати багато зборів одночасно.

Також Гороховський зазначив, що наступною відкриють можливість прикріпляти звіт у «Банку» після її розбиття. Звіт буде доступний за посиланням на розбиту «Банку».

Співзасновник monobank зауважив, що нова версія стає доступною для всіх поступово, тож деяким користувачам доведеться трохи зачекати, перш ніж оновлення зʼявляться в застосунку.