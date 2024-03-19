Від початку березня росіяни випустили по Україні 130 ракет, понад 320 Shahed і майже 900 авіабомб

Лише від початку березня 2024 року російські війська випустили по Україні 130 ракет різних типів, понад 320 безпілотників типу Shahed і майже 900 керованих авіабомб.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Україна довела, що може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських терористів, ми можемо знищувати російську військову авіацію. Такі наші дії рятують тисячі життів і дають українській економіці змогу функціонувати», — зазначив Зеленський.

Втім, президент наголошує на потребі України в більшому захисті — «цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в партнерів».

«Patriot та інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти», — каже президент.

Загалом, за словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, від початку 2024 року росія скинула на позиції українських військ 3,5 тисячі авіабомб. Це у 16 разів більше, ніж за минулий рік. Про це він заявив інформагентству Укрінформ.

«Російська бойова авіація домінує у небі. Ворожі винищувачі активно застосовують по наших позиціях на лінії бойового зіткнення та прифронтових районах керовані авіаційні бомби», — зазначив Гаврилюк.

За його словами, «переламати» домінування росіян у повітрі мають західні винищувачі F-16, що підвищить можливості Сил оборони України на землі.

«Але наразі ситуація така, що у нас ще немає F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору», — каже заступник міністра оборони.