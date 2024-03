Австралійський мовник показав фільм про російських окупантів. Посольство України назвало його «еквівалентом чаші блювоти»

Австралійський національний мовник ABC в понеділок, 18 березня, показав в ефірі передачі Four Corners документальний фільм «Українська війна: Інша сторона» (Ukraineʼs War: The Other Side), який викликав різку критику українського посольства і української громади Австралії.

Фільм британського режисера Шона Лангана висвітлює війну зі сторони російських окупаційних військ. Ланган відзняв війну очима росіян і показав їхнє життя на фронті.

Реакція української сторони

Посольство України в Австралії і посол Василь Мирошниченко засудили показ фільму. Дипмісія назвала стрічку «еквівалентом чаші блювоти», яка повторювала російську пропаганду, історичні викривлення, безліч кричущої брехні та всіляко підігрувала кремлівським наративам.

Посольство вважає, що показ фільму принизив тисячі невинних українців, вбитих російськими окупантами. «Австралійському телеканалу має бути соромно, що він виставляв в ефір таке тотальне сміття», — йдеться у заяві.

Посол України Мирошниченко окремо вимагає зустрічі з керуючим директором ABC Девідом Андерсоном і поскаржився міністру комунікацій Мішель Роуленд. Вона сказала послу, що редакція ABC незалежна і будь-які претензії слід направляти керівництву каналу.

Федерація українських організацій Австралії заявила, що фільм дав російським солдатам майданчик для виправдання жорстокого вторгнення, а глядачі у стрічці бачать, як Ланган потискає руки, обіймається й усміхається окупантам, слухаючи «грубу брехню, ненависть і заклики до геноциду».

Відповідь АВС

Як пише The Guardian, телеканал вирішив захищати свою позицію і стверджує, що цей «складний» фільм пропонує аудиторії рідкісний погляд на життя російських солдатів і є «важливим внеском» у репортажі про війну. ABC заявляє, що фільм є лише однією з серії програм про російсько-український «конфлікт», які транслюються на Four Corners.