Ілон Маск вважає корисним для інвесторів Tesla те, що він вживає кетамін

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про користь для інвесторів від того, що він вживає кетамін.

Про це він сказав в інтервʼю з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном.

За словами Маска, препарат допомагає йому керувати «негативним хімічним станом у моїх мізках», схожим на депресію. Кетамін «виводить людину з негативного настрою», каже він.

«З точки зору Уолл-стріт, головне — це реалізація», — сказав він і додав, що компанія Tesla коштує стільки ж, скільки решта автомобільної промисловості разом узята.

Ілон Маск зазначив, що має рецепт від лікаря на кетамін і бере «невелику кількість препарату раз на два тижні».

Коли його запитали, у якому стані він пише свої публікації на X, то мільярдер відповів, що «майже завжди» тверезий, коли робить пости рано-вранці чи пізно вночі.

«Якщо ви використовуєте занадто багато кетаміну, ви не можете справді виконувати роботу. У мене багато роботи, я зазвичай працюю 16 годин на день... Тому в мене насправді немає ситуації, коли я міг би бути «без розуму» протягом тривалого періоду часу», — додав Маск.

Він вважає свою депресію генетичною і не вірить, що вживання кетаміну вплине на його компанії чи їхні державні контракти.