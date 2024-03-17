Міністр оборони Британії скасував візит в Одесу через витік даних

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відмовився відвідати Одесу під час візиту в Україну — поїздка планувалася на 8 березня.

Про це повідомляє британське видання The Sunday Times, кореспонденти якого супроводжували делегацію Шаппса.

Шаппс прибув до Києва 7 березня, де оголосив надання £325 мільйонів для закупівлі понад 10 тисяч дронів Збройним силам України. До складу його делегації входив і головнокомандувач збройних сил Британії Тоні Радакін. Однак Шаппс перервав візит в Україну після того, як британська розвідка попередила його, що росіянам стало відомо про його намір відвідати Одесу.

За день до запланованого прибуття Шаппса в Одесу по місту вдарила російська ракета. Це сталося під час спільного візиту президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Унаслідок удару загинули пʼятеро людей.

Після цього Шаппс різко розкритикував путіна. «Путін продемонстрував, що він безцеремонний, нерозбірливий і безпардонний», — сказав міністр, вказавши, що російський президент «небезпечно близько підійшов до вбивства двох західних лідерів».

Нещодавно також стало відомо, що під час повернення Шаппса з військових маневрів НАТО Steаdfast Defender у Польщі, росія заглушила супутниковий сигнал його літака, коли той летів поблизу російської Калінінградської області.