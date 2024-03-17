Росіяни атакували Суми, Миколаїв і Харківщину. Шестеро людей поранені, одна загибла

Вдень 17 березня окупанти випустили балістичні ракети по Миколаєву, що на півдні України. Шестеро людей дістали поранення, зокрема дитина. За годину після цього одна постраждала померла в лікарні.

В місті пошкоджені житлові будинки та квартири, також згоріли автівки. ДСНС публікує наслідки прильотів.

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Після цього близько 15:30 росіяни обстріляли авіабомбами Вовчанськ (Харківська область). Через удар загорівся приватний будинок, поранення отримав 73-річний чоловік.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Пресслужба Нацполіції Харківської області

Також ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби.