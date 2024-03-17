У центрі Києва пройшла акція на підтримку військовополонених

У Києві біля Національного академічного театру опери та балету пройшла акція на підтримку військовополонених. Українці вийшли на черговий мітинг з плакатами «Поки ти мовчиш, їх катують», «Третя весна у полоні», «Стань їх голосом», «Борись за них, як вони боролись за тебе», «Полон вбиває» та іншими.
Також біля Оперного театру відбувся перфоманс, присвячений другій річниці бомбардування драмтеатру в центрі Маріуполя. Перед будівлею в столиці також написали «Дети» — це той самий напис, який у 2022 році не зупинив окупантів перед тим, щоб скидати бомби на Донецький академічний обласний драматичний театр.
Організаторами акції виступили родини військовополонених Маріупольського гарнізону.
- Маріуполь російські війська оточили в перші дні повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Окупанти обстрілювали місто з усіх видів зброї. Від початку березня він перебував у блокаді, а з другої половини травня — в повній окупації. Оборона міста тривала 86 днів.
- Завод «Азовсталь» був останнім обʼєктом у Маріуполі, який утримували українські військові. Там були бійці Національної гвардії, зокрема полку «Азов», співробітники СБУ, військовослужбовці ЗСУ, прикордонники й поліцейські. У бомбосховищах заводу станом на початок травня також були сотні цивільних.
- У ніч проти 17 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про початок операції з порятунку захисників Маріуполя. Україна досі продовжує роботу зі звільнення з полону захисників Маріуполя.