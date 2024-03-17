Росіяни обстріляли Миколаїв балістикою — пʼятеро людей постраждали

Російські війська вдень 17 березня обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. О 14:01 в місті був перший приліт ракет, а через 7 хвилин наступний.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що від удару постраждали пʼятеро людей.
Мер міста Олександр Сєнкевич каже, що наразі пошкоджено багато приватних будинків та квартир — у помешканнях повилітали вікна та дахи, понівечені також автівки.
«Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів», — уточнив Сєнкевич.
- Російська армія обстрілює Миколаїв та область від першого дня повномасштабного нападу, з 24 лютого 2022 року. На початку вторгнення запеклі бої тривали за Миколаївський міжнародний аеропорт і аеродром Кульбакине на околиці міста.
- Наприкінці серпня 2022 року ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні. Станом на першу половину листопада українські військові звільнили від російських окупантів майже всю Миколаївську область, за винятком Кінбурнської коси.