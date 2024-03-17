Помер політик Геннадій Москаль

Український політик Геннадій Москаль помер у віці 73 років після боротьби з важкою хворобою.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

«Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він обіймав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою», — написав він.

Геннадій Москаль — це колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, народний депутат від фракції партії «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, член політичної партії «Фронт змін».