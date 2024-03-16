Президент Казахстану запропонував змінити національний герб, бо він «має ознаки радянської епохи»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував створити новий герб країни, оскільки нинішній занадто складний і «має ознаки радянської епохи».

За його словами, було б доцільно взяти до уваги слова професіоналів і небайдужих, зокрема молоді, про те, що герб Казахстану надто складний для сприйняття, еклектичний і має ознаки радянської епохи.

Нинішній вигляд герба Казахстану.

«У разі спільної згоди можна було б створити спеціальну комісію, яка предметно розгляне всі аспекти, проведе громадські дискусії. Потім — оголосити відкритий конкурс на найкращий ескіз нового державного герба Казахстану», — пропонує президент.

Водночас прапор Казахстану Токаєв вважає «стилістично бездоганним» і таким, що «передає унікальність і цінності країни». А гімн, на думку президента, знаходить «потужний відгук у серцях» громадян.