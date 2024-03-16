У США вивчають роль Meta у збуті наркотичних речовин через платформу

Федеральна американська влада перевіряє роль компанії Meta в незаконному збуті наркотичних речовин. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на документи та обізнаних людей.

За даними видання, прокурори у Вірджинії розсилають повістки до суду та ставлять запитання в межах кримінального розслідування, щоб зʼясувати, чи сприяють Facebook та Instagram незаконному продажу наркотиків, отримуючи прибуток від цього.

Журналісти зазначили, що згідно з копіями повісток до суду, прокурори вимагали надати документи, повʼязані з «контентом про наркотики» на платформах Meta.

Повістки доставили ще торік, але про це стало відомо лише зараз.

Управління з продовольства і медикаментів США надає допомогу в розслідуванні. У Meta відкинули можливі звинувачення, заявивши, що продаж заборонених наркотиків суперечить політиці компанії.

«Ми працюємо над тим, щоб знайти та видалити цей вміст із наших сервісів. Meta активно співпрацює з правоохоронними органами, щоб допомогти боротися з продажем і розповсюдженням заборонених наркотиків», — сказав речник Meta.