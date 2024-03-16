Pornhub заблокував техасцям доступ до свого сайту

Pornhub заблокував доступ для користувачів у Техасі через закон штату, який вимагає від користувачів сканувати посвідчення особи для перевірки віку перед отриманням доступу до порносайтів. Про це повідомляє The Verge.

Згідно з офіційним повідомленням на сайті, Pornhub стверджує, що вимоги закону не є ефективними та не забезпечують належного захисту користувачів в інтернеті. Раніше вони заблокували доступ в інших штатах США зі схожими законодавчими вимогами.

Водночас Pornhub може стати обʼєктом уваги й у Європі. За законом Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), який визначає платформи для дорослих як «дуже великі онлайн-платформи», такі ресурси можуть зобовʼязати впровадити перевірку віку і видалення незаконного контенту. Pornhub вже звернувся до суду, оскаржуючи цей статус.