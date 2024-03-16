«Існують глибокі розбіжності». Майк Пенс відмовився підтримати Трампа на виборах президента США

Майк Пенс, який чотири роки був на посаді віцепрезидента США в адміністрації Дональда Трампа, заявив, що не підтримуватиме його на виборах 2024 року.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

«Не варто дивуватися тому, що я не підтримуватиму Дональда Трампа цього року», — сказав Пенс і додав, що між ним і Трампом існують глибокі розбіжності з цілої низки питань. «І це не лише наші розбіжності щодо наших конституційних обовʼязків, які я виконав 6 січня», — пояснив Пенс.

Публічно він «порвав» із Трампом через роль колишнього президента у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Того дня віцепрезидент Пенс виконував церемоніальну роль голови Сенату — стежив за процедурою сертифікації перемоги демократа Джо Байдена.

Тоді Пенс відмовився виконати вказівки Трампа відкласти або зупинити затвердження перемоги Байдена на виборах, викликавши обурення колишнього президента. Деякі учасники заворушень закликали «повісити Майка Пенса».

Сам колишній віцепрезидент казав, що того дня його життя було в небезпеці. Він закликав учасників праймеріз Республіканської партії не підтримувати Трампа.

Пенс також висував свою кандидатуру для участі у виборах, але відмовився від перегонів через невтішні результати опитувань ще в жовтні минулого року, до початку сезону праймеріз.