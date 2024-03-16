Як росія зробила майже всіх мешканців окупованих територій своїми «громадянами». Огляд матеріалів іноземних медіа 15 березня

Інформагенція The Associated Press випустила велике розслідування про те, як окупанти домоглися того, що майже всі жителі на захоплених землях отримали російське громадянство. Тепер росіяни забирають місцевих чоловіків у російську армію воювати проти України ― і це воєнний злочин.

Коли росія анексувала Крим, теж одразу почала роздавати свої паспорти, однак фактично жити з українським паспортом можна було роками без відчутних проблем, пише медіа. Після повномасштабного вторгнення окупанти зробили правила значно суворішими ― фактично неможливо нормально жити, не визнавши себе громадянами росії. Без паспорта місцеві мешканці не можуть довести право власності на майно, отримати державну медичну допомогу і пенсійне забезпечення. Також, швидше за все, будуть проблеми з правом батьківства. А з 1 липня всі, хто не мають російського паспорта, ризикують втратити свободу на підставі статусу «іноземця».

Журналісти описали всі нюанси системи, яку можна вважати актом геноциду: мешканці тимчасово окупованих територій отримують гроші за переїзд у російську глибинку. Натомість на Херсонщину чи Запоріжжя окупанти завозять більше росіян, щоб змінити етнічну палітру регіонів і ускладнити їхню реінтеграцію Україною в майбутньому. Так, у прифронтовому місті Олешки місцевих стало зовсім мало, йдеться в матеріалі. Можливість переїхати в спокійний регіон і отримати за це гроші спокусила багатьох.

За датою видачі російського паспорта можна визначити погляди людини, стверджує Олександр Розум, юрист із Бердянська, який виїхав з окупації та зараз допомагає українцям, що перебувають в окупації, в юридичних питаннях ― зокрема, отриманні свідоцтв про народження, смерть і розлучення. «Якщо хтось отримав паспорт до серпня 2022 року ― ця людина, швидше за все, проросійська. Якщо паспорт видали пізніше ― швидше за все, це відбувалося примусово», ― каже він.

Окремого тиску зазнають діти, які є для росіян одним із найцінніших «здобутків» окупації. Їх активно вивозять до росії, примушують батьків віддавати дітей у російські школи, де їм промивають мізки, формуючи вороже до України ставлення. А в старших класах ставлять хлопців на військовий облік. Наталя Живогляд, мати девʼятьох дітей з передмістя Бердянська до останнього намагалася берегти дітей від російської системи, очікуючи на звільнення території ЗСУ. На неї донесли, що вона навчає дітей вдома за українською програмою ― довелося віддати їх у російську школу. Коли двох її старших хлопців взяли на військовий облік, Наталя зрозуміла, що варіанту залишатися на підконтрольній росії території вже немає. «Я тримала вдома український прапор ― як можна уявити, щоб моїм дітям втовкмачували цю єресь?» ― каже вона. Живогляд спробувала виїхати через фільтраційний пункт у Новоазовську, там росіяни відділили її з двома старшими синами від решти сімʼї. Вони мали підписати згоду на проходження детектора брехні. Тоді жінку 40 хвилин діймали питаннями, досліджували вміст телефону, брали відбитки пальців і звіряли зі своїми базами. Зрештою, усіх випустили.

Наталя сумує за домом, та про виїзд не шкодує. «Я чекала на звільнення до останнього, ― каже вона. ― Але перспектива того, що моїх дітей призовуть на службу в російську армію, стала останньою краплею».

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