Греція приєдналася до Коаліції з розмінування України

Греція приєдналась до Коаліції з розмінування України, повідомив міністр оборони Греції Нікос Дендіас на зустрічі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

На зустрічі Дендіас наголосив на підтримці України й додав, що радий приєднатися до Коаліції з розмінування, яку очолюють Литва та Ісландія.

Міністр оборони Литви зазначив, що країни повинні продовжувати надсилати чіткий сигнал про підтримку України.

Загалом у цій коаліції буде 20 країн — членів НАТО. Її головне завдання — допомога як у гуманітарному розмінуванні на звільнених територіях, так і в бойовому розмінуванні на лінії зіткнення.

Про створення Коаліції з розмінування України оголосили 15 лютого за підсумками 19-го засідання формату «Рамштайн».