Уряд затвердив порядок лікування і відновлення звільнених з полону військових

Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок відновлення й підтримки військових, які повернулися з полону.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і додав, що розробка документа тривала з березня 2023 року.

Нині відновлення військових відбуватиметься комплексно: надаватимуть медичну, реабілітаційну, психологічну допомогу та соціальні послуги. Порядок пропонує модель повної діагностики, безперервний процес лікування та реабілітації.

Відновлення проходитиме у спеціалізованих центрах і визначених Міністерством охорони здоровʼя закладах за єдиними стандартами та протоколами, з мінімальними витратами часу на переміщення пацієнтів.

Також нові алгоритми відповідають аналогічним процедурам у країнах НАТО. Їх можна буде поширити на звільнених з російської неволі цивільних, а згодом на поранених військовослужбовців.