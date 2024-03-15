Телескоп «Хаббл» зазнімкував карликову галактику, яка проривається крізь щільний космічний газ

Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення галактики LEDA 42160, розташованої приблизно за 52 мільйони світлових років від Землі в сузір’ї Діви. Ця карликова галактика — одна з багатьох, що пробиваються крізь порівняно щільний газ у масивному скупченні галактик Діви.

Про це пише NASA.

Створений міжгалактичним газом тиск драматичним чином впливає на утворення зірок у LEDA 42160 — вони там або зʼявляються повільно, або взагалі не можуть цього зробити через недостатню кількість газу й пилу, з якого формуються зорі.

Однак ще один вид тиску також може стискати газ у галактиці, що прискорює утворення зірок. Наразі дослідники перевіряють, чи є областями зореутворення яскраві плями на правому нижньому фланзі LEDA 42160.

ESA / Hubble / NASA

Спостереження телескопа за LEDA 42160 допоможуть астрономам визначити процеси, які створили особливості, що існують у карликовій галактиці.