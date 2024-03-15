Кабмін пропонує збільшити чисельність Держприкордонслужби до 75 тисяч осіб після війни

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити чисельність Державної прикордонної служби до 75 тисяч, зокрема до 67 тисяч військовослужбовців, протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Таке рішення пояснили необхідністю наростити бойові резерви Держприкордонслужби, щоб у повоєнний період узяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах.
- 15 березня 2022 року Верховна Рада України збільшила чисельність Державної прикордонної служби в особливий період на 7 тисяч військовослужбовців. Відповідно до закону в особливий період загальна чисельність Держприкордонслужби становитиме 60 тисяч осіб, із них 52 тисячі — військовослужбовці.