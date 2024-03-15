Дослідження: Хвости горбатих китів такі ж унікальні, як і відбитки пальців людей

Команда вчених із Корнельського університету в Сполучених Штатах уже десять років працюють над каталогізацією горбатих китів на основі візуального аналізу їхніх хвостів.

Про це вчені розповіли AFP.

Дослідникам вдалося ідентифікувати 70 горбатих китів, і вони сподіваються побачити когось з них знову, щоб зафіксувати будь-які фізичні зміни, які могли б дати підказки щодо їхньої міграційної поведінки, розміру популяції, здоровʼя та статевої зрілості. Забарвлення і візерунки на хвостах китів унікальні, як і відбитки пальців на руках людини.

Ідентифікація морських ссавців за фотографіями не новинка, проте використання ідентифікації за хвостами найчастіше використовується для горбатих китів через їхні унікальні позначки, а ще через їхню звичку піднімати хвіст над водою під час пірнання.

Juan Barreto

Каталогізація горбатих китів дозволяє вченим відстежувати переміщення конкретних особин, а це має вирішальне значення для збереження популяції.

«Якщо кит завжди прибуває в одне й ту саме місце для розмноження, важливо захистити ці території. Якщо вони перестануть існувати або їх потурбують, цьому киту не буде куди подітися», — сказав один з дослідників.

Глобальна популяція горбатих китів відновилася після того, як їх винищував комерційний китобійний промисл. Однак горбаті кити все одно в зоні ризику через наїзди суден, незаконне рибальство, забруднення і підводний шум.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, нині у світі живуть майже 84 тисячі дорослих китів. Утім, менш ніж за десять років кількість горбатих китів у північній частині Тихого океану впала на 20%. Дослідники це помітили й визначили, що причина скорочення популяції — це голодування через хвилі морської спеки.