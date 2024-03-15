Єврокомісія виділила €500 мільйонів для нарощування виробництва боєприпасів

Європейська Комісія затвердила виділення €500 мільйонів для нарощування виробництва боєприпасів. Це дозволить європейській оборонній промисловості збільшити потужності та пришвидшити виробництво боєприпасів до 2 мільйонів снарядів на рік до кінця 2025-го.

Комісія вже відібрала 31 проєкт. Вони мають допомогти збільшити виробництво і стосуються пʼятьох напрямів — вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікація випробувань. Проєкти будуть профінансовані на €513 мільйонів із бюджетів ЄС і Норвегії. Це фінансування дозволить залучити додаткові інвестиції з боку промисловості за допомогою спільного фінансування, внаслідок чого загальний обсяг інвестицій у ланцюжок поставок становитиме близько €1,4 мільярда.

Програма підтримуватиме проекти, що збільшують річну виробничу потужність на понад 10 000 тонн пороху і більш ніж на 4300 тонн вибухових речовин.

Комісія також запустила Робочу програму інструменту зміцнення європейської оборонної промисловості за допомогою загальних закупівель (EDIRPA) та четверту щорічну Робочу програму Європейського оборонного фонду (EDF). Загальний бюджет цих програм становить майже €2 мільярди.