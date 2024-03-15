Дідуся з «Гри в Кальмара» засудили до 8 місяців увʼязнення за домагання. Ця справа поклала край його акторській карʼєрі

Корейського актора О Йон Су, який зіграв дідуся-гравця під номером 001 в серіалі «Гра в кальмара», засудили до восьми місяців увʼязнення та двох років умовного терміну через домагання. Інцидент стався у 2017 році — тоді актор без дозволу торкався та цілував жінку.

Про це повідомляє Reuters.

Імʼя жертви не називають, але медіа вказують, що О Йон Су перепросив у позивача, хоч і не визнав провину.

У листопаді 2022 року актору висунули звинувачення у насильницькому розбещенні жертви. Згодом справу спробували закрити, але жінка вимагала продовження розслідування.

Позивачка стверджувала, що Йон Су обійняв її на набережній і поцілував в щоку перед будинком під час гастролей в 2017 році. Відповідач заперечував звинувачення та не визнав себе винним.

У своєму останньому слові на суді 79-річний актор сказав: «Це жахливо — бачити, як моє життя закінчується на цій ситуації в цьому віці, і я відчуваю, що все моє життя розвалюється».

Суддя призначив актору покарання у вигляді восьми місяців увʼязнення з відстрочкою на два роки, і зобовʼязав його пройти 40-годинну програму лікування від сексуальних зазіхань.

«Гра в кальмара» став найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію сервісу: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди становили понад 1,65 мільярда годин. 12 червня 2022 року стало відомо, що серіал офіційно продовжили на другий сезон.