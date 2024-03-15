Голова Євроради наперед привітав путіна з «перемогою» на виборах, а США засудили голосування на окупованих територіях України

Президент Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь «привітав» лідера росії путіна з перемогою на так званих виборах президента, давши зрозуміти, що не вважає їх демократичними.
У Х він привітав путіна з «переконливою перемогою» і додав, що в росії немає опозиції, свободи й свободи вибору як такої.
Єврокомісія вже заявила, що дасть оцінку російським виборам і визначиться з їхнім визнанням або невизнанням після завершення процесу.
Тим часом у Державному департаменті США засудили проведення росією голосування за президента рф на окупованих територіях України. Речник Держдепу Метью Міллер на брифінгу заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають легітимність чи результати цих фейкових виборів. Він чітко заявив, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим — це Україна.
Головне управління розвідки Міноборони України тим часом повідомило, що керівництво Міноборони рф дозволило військовослужбовцям, які беруть участь у війні, «голосувати за путіна навіть не зʼявляючись на виборчі дільниці».
Розвідка пояснює, що це дозволить сфальсифікувати результати на користь путіна. Також командування рф залучить до цього процесу «мертві душі» — до числа осіб, що «проголосували», додадуть загиблих і зниклих безвісти окупантів, а також полонених.
- У росії та на окупованих територіях України 15 березня почалися вибори президента рф, які триватимуть три дні — до 17 березня включно. Основним днем голосування вважається неділя, 17 березня.
- На виборах зареєстровані чотири кандидати — путін, Леонід Слуцький з ЛДПР, комуніст Микола Харитонов і Владислав Даванков із партії «Нові люди». Жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата Центральна виборча комісія не зареєструвала.
- Українська влада закликає українців, які проживають в окупації або вимушено перебувають у росії, не брати участі у псевдовиборах.