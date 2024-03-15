В Японії суд визнав заборону одностатевих шлюбів неконституційною

Верховний суд Японії постановив, що відсутність юридичного визнання одностатевих шлюбів у країні є неконституційною. Це рішення посилить тиск на уряд, аби він зробив більше для захисту сексуальних меншин, повідомляє Kyodo News.

Високий суд Саппоро підтримав попередній вердикт суду нижчої інстанції, виданий у 2021 році, за яким невизнання одностатевих шлюбів порушує право на рівність, захищене Конституцією Японії. Водночас суд відхилив відшкодування збитків у розмірі $40,6 тисячі, що вимагала пара з Хоккайдо в позові проти держави за «емоційні страждання».

Позивачі заявили, що оскаржуватимуть це рішення.