В Англії заборонили призначати блокатори статевого дозрівання трансгендерним дітям

Національна служба охорони здоровʼя Англії (NHS) припиняє призначення блокаторів статевого дозрівання дітям і юнакам із гендерною дисфорією, або гендерною невідповідністю. Таке рішення ухвалили, оскільки «недостатньо доказів на підтримку безпеки або клінічної ефективності» гормонів, що пригнічують статеве дозрівання.

Про це заявила Національна служба охорони здоровʼя Англії.

У NHS зазначили, що вирішили припинити призначення таких препаратів трансгендерній молоді лише після «ретельного розгляду» перевірки доказів, замовленої ще у 2020 році, на користь блокаторів статевого дозрівання. Втім, таке рішення англійської служби охорони здоровʼя широко засудили групи ЛГБТК+.

Відтепер блокатори статевого дозрівання доступні для молодих людей лише у ​​клінічних дослідженнях та в деяких приватних лікарнях гендерної ідентичності. За даними NHS, зараз такі препарати вживає близько сотні юнаків по всій Англії, і вони зможуть продовжувати терапію.

За клінічною політикою англійської служби охорони здоровʼя, терапія юнаків з гендерною невідповідністю «має зосереджуватися на психосоціальній та психологічній підтримці». Прийом блокаторів статевого дозрівання, гормонів та хірургічне втручання можуть бути доступними пізніше, у дорослому віці.

Прихильники ЛГБТК+ кажуть, що гендерно-підтверджувальна терапія молодих людей в Англії останніми роками опинилася під юридичним та політичним тиском, оскільки у країні розповсюджується риторика проти трансгендерів.

Деякі британські політики підтримали рішення Національної служби охорони здоровʼя Англії. Міністр охорони здоровʼя Великої Британії Вікторія Аткінс заявила, що «лікування, яке настільки глибоко впливає на здоровʼя й добробут наших дітей, завжди має базуватися на клінічних доказах».

Гендерно-підтверджувальна терапія — це мультидисциплінарний підхід доказової медицини, покликаний допомогти людині перейти від її вродженої статі до тієї, з якою вона себе ідентифікує.

Блокування статевого дозрівання — терапія, що не потребує хірургічного втручання, і її можна скасувати. Лікарі вводять сполуку або використовують імплантат, який імітує дію гонадотропін-рилізинг-гормону, який виділяється у мозку і стимулює статеве дозрівання. Сполука робить гіпофіз менш чутливим до цього гормону і в такий спосіб призупиняє статеве дозрівання, яке відновлюється одразу після припинення терапії.