У Pinterest під час пошуку фото з модним вбранням можна буде обрати тип фігури

У Pinterest зʼявилась нова функція — тепер користувачі під час пошуку фото з модним вбранням можуть обирати тип фігури, який вони хочуть бачити в результатах пошуку. Зараз функція доступна в США і тестується в Канаді.

Про це йдеться в блозі Pinterest.

Таким чином платформа хоче стати більш інклюзивною й видавати персоналізовані результати пошуку. Функція працює за допомогою технології з використанням штучного інтелекту.

Дослідження компанії показали, що користувачі хочуть бачити репрезентацію людей з різними типами фігури, волосся, кольором шкіри. Директорка з маркетингу Pinterest Сабріна Елліс наголосила, що нова функція дозволить користувачам більш усвідомлено обирати й контролювати те, що вони бачать на платформі.

Pinterest

Пізніше цього року Pinterest розширить можливості нової функції. Зокрема, зробить її доступною для пошуку чоловічих аутфітів.