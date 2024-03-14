Сервіс Uklon не працюватиме під час комендантської години після звернення поліції

Український онлайн-сервіс Uklon з 14 березня припинить працювати в комендантську годину.
Про це заявив генеральний директор сервісу Сергій Гришков.
До компанії 7 березня надійшло звернення від столичної патрульної поліції. Правоохоронці просили розглянути можливість припиняти надання послуг сервісу на час комендантської години, тож Uklon ініціював відповідні технічні доробки.
Уперше роботу сервісу обмежать у ніч з 14 на 15 березня. Надалі сервіс працюватиме відповідно до комендантських годин кожного з регіонів України.
Гришков пояснив, що раніше водії Uklon, які мають перепустку і можуть пересуватися під час комендантської години, самі вирішували, працювати в комендантську годину чи ні. Тепер платформа обмежуватиме їх.
Він додав, що це вперше за два роки повномасштабного вторгнення росії, коли Uklon отримав подібну рекомендацію від правоохоронних органів — компанія вирішила дотриматись її.
- Раніше депутати взяли за основу законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Проєкт закону передбачає, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.