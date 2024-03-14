Сервіс Uklon не працюватиме під час комендантської години після звернення поліції

Український онлайн-сервіс Uklon з 14 березня припинить працювати в комендантську годину.

Про це заявив генеральний директор сервісу Сергій Гришков.

До компанії 7 березня надійшло звернення від столичної патрульної поліції. Правоохоронці просили розглянути можливість припиняти надання послуг сервісу на час комендантської години, тож Uklon ініціював відповідні технічні доробки.

Уперше роботу сервісу обмежать у ніч з 14 на 15 березня. Надалі сервіс працюватиме відповідно до комендантських годин кожного з регіонів України.

Гришков пояснив, що раніше водії Uklon, які мають перепустку і можуть пересуватися під час комендантської години, самі вирішували, працювати в комендантську годину чи ні. Тепер платформа обмежуватиме їх.

Він додав, що це вперше за два роки повномасштабного вторгнення росії, коли Uklon отримав подібну рекомендацію від правоохоронних органів — компанія вирішила дотриматись її.