У Франції директор престижного вишу пішов у відставку через звинувачення в домашньому насильстві

Директор престижного французького університету Sciences Po (Інститут політичних досліджень) Матіас Вішерат оголосив про свою відставку після того, як його судили за звинуваченнями в домашньому насильстві.

Про це пише Politico.

«Як я вже писав, для мене важлива не стільки моя особистість, скільки інституція», — написав Матіас Вішерат у листі колегам, викладачам і студентам.

І додав, що він та його партнерка, які звинуватили одне одного в актах домашнього насильства, постануть перед судом. Чоловік заперечує звинувачення.

Найближчими днями у Sciences Po призначать тимчасову адміністрацію. Протягом шести місяців створять спеціальну комісію для керівництва процесом заміни. Формальний вибір нового керівництва має бути підтверджений указом президента Франції Емманюеля Макрона.

Спочатку Матіас Вішерат пішов у відставку в грудні 2023 року, коли звинувачення проти нього оприлюднили. У січні 2024 року він повернувся на посаду, попри спротив з боку частини студентства.

Поліція затримала Матіса Вішерата та його партнерку Аніссу Боннефонт у грудні, після того як вони звинуватили одне одного в домашньому насильстві. Жінка звинуватила Вішерата в тому, що він штовхнув її на землю, а він звинуватив її в тому, що вона дала йому ляпаса. Офіційної скарги ніхто з них не подавав.