Lifecell оштрафували на 10,45 мільйона гривень за неналежну підготовку до блекаутів

Українського мобільного оператора lifecell оштрафували на 10,45 мільйона гривень за невиконання вимог щодо підготовки до блекаутів.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК).

З січня 2023 року НКЕК розпочала перевірки стану готовності до надання послуг звʼязку в умовах можливої відсутності електроживлення щонайменше протягом трьох діб.

Загалом регулятор провів 22 позапланові перевірки на обʼєктах мобільних операторів Vodafone — у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській областях; «Київстар» — у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській та Хмельницькій областях; lifecell — у Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

У ході перевірок НКЕК виявила порушення у всіх трьох мобільних операторів. Під час повторних ревізій виявилося, що порушення усунули всі оператори, окрім lifecell на Рівненщині.

Через це регулятор оштрафував оператора на 0,1% доходу у 2023 році, що становить 10,45 мільйона.