Європарламент схвалив законопроєкт про захист журналістів ЄС і свободу преси

Європейський парламент схвалив законопроєкт про захист журналістів Європейського Союзу і свободи преси. Він зобовʼязує країни-члени ЄС захищати незалежність медіа, а ще забороняє всі форми втручання в редакційні рішення.

Про це повідомила пресслужба Європейського парламенту. За проголосували 464 євродепутати, проти — 92, і ще 65 утрималися.

Законопроєкт передбачає, що влада не зможе тиснути на журналістів і редакторів, щоб вони розкривали свої джерела. Тепер законодавчо заборонили затримувати журналістів, накладати на них санкції, обшукувати офіси або встановлювати на їхні електронні пристрої засоби для стеження.

Європарламент додав значні гарантії, щоб дозволити використання шпигунського програмного забезпечення. Тепер використати його можуть лише в кожному конкретному випадку та за умови дозволу судового органа, який розслідує тяжкі злочини, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Навіть у цих випадках субʼєкти матимуть право отримати інформацію після того, як стеження відбулося, і зможуть оскаржити його в суді.