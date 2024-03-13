Шерон Стоун заявила, що продюсер Роберт Еванс змушував її зайнятися сексом з актором Вільямом Болдвіном під час зйомок «Щепки»

Американська акторка Шерон Стоун заявила, що кінопродюсер Роберт Еванс вимагав від неї переспати з актором Вільямом Болдвіном — її партнером по фільму «Щепка», щоб покращити акторську гру.

Про це повідомляє The Guardian.

Про це Шерон Стоун спершу розповіла у своїх мемуарах 2021 року, але не розкривала імен.

Акторка розповіла у подкасті журналісту Луї Теру, що продюсер Еванс казав Шерон Стоун, що саме вона відповідальна за вирішення проблеми поганої гри Болдвіна у фільмі «Щепка».

«Еванс бігав по своєму офісу в сонцезахисних окулярах і пояснював, що він спав з Авою Гарднер, а я повинна спати з Вільямом Болдвіном, оскільки тоді він краще гратиме», — сказала Стоун.

Як розповіла Стоун, за словами Еванса, якби акторка зайнялася сексом з Болдвіном, люди побачили б хімію між героями стрічки і це врятувало б фільм.

«Справжня проблема полягала в мені, тому що я була такою напруженою — не такою, як справжня акторка, що могла б просто трахнути його і поставити все на свої місця», — додала Стоун.

Акторка передусім звинувачує керівників студії у неправильному підборі акторського складу. Стоун каже, що їй не доводилося займатися сексом, наприклад, з Майклом Дугласом, оскільки він і без того знав, як якісно виконати свою роботу.

«А тепер раптом у мої робочі обовʼязки входить секс», — додала акторка.

Водночас Вільям Болдвін висловлює обурення такою заявою Шерон Стоун. Каже, що вона роками продовжує говорити про Болдвіна, тому що ймовірно «досі закохана», а актор «уникає її залицянь».

«У мене на неї стільки бруду, що в неї може запаморочитися голова, але я мовчав. Історія про те, як я благав Роберта Еванса поставити останню постільну сцену на фотографії нижче так, щоб мені не доводилося цілувати Шерон, — легендарна. Цікаво, чи варто мені написати книгу і розповісти багато-багато тривожних, розпусних і непрофесійних історій про Шерон? Це може бути весело», — пише актор.

«Щепка» — американський еротичний трилер 1993 року, знятий режисером Філіпом Нойсом за романом Айра Левіна. Сценарій до фільму написав Джо Естерхаз, який за рік до цього мав феноменальний успіх з картиною «Основний інстинкт».

Акторка Шерон Стоун стала знаменитою завдяки своїй ролі в «Основному інстинкті». Після виходу цього фільму на екрани її визнали секс-символом початку 1990-х років і наступної ролі Стоун чекали з небувалим нетерпінням.

Утім, наступним фільмом, де знялася акторка, стала «Щепка», який американські критики й глядачі зустріли з повним розчаруванням. Картина навіть отримала сім номінацій на ганебну премію «Золота малина», зокрема й на найгіршу чоловічу роль (Вільям Болдвін), хоча зрештою фільм так і не «нагородили». Та й у інших країнах картина досягла неабиякого успіху, зібравши у світовому прокаті понад $100 мільйонів.

А якраз кіноприз MTV дістався не Шерон Стоун, а її партнеру по «Щепці» Вільяму Болдвіну, його нагородили титулом «найбажанішого чоловіка».