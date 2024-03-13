Spotify тестує перегляд кліпів на своєму сервісі

Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify офіційно запускає бета-тестування можливості переглядати музичні відео.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
Програма дозволяє преміумпідписникам Spotify переглядати музичні відео на різних пристроях, вибираючи треки різних виконавців, таких як Ед Ширан і Spice Girls.
Користувачі Spotify можуть переглянути відеокліп, натиснувши кнопку «Перемикнутися на відео». Ролик починає відтворюватися разом з піснею, але користувачі можуть у будь-який момент перемикнутися на аудіо.
Бета-версія доступна в 11 країнах, зокрема в Нідерландах, Німеччині та на Філіппінах.
- Spotify запустили у 2008 році. Стримінговий сервіс дає змогу прослуховувати музику в режимі реального часу, не завантажуючи її на пристрій. Наразі сервіс доступний у понад 100 країнах світу. Першими отримали доступ до музичного контенту жителі Швеції, Іспанії, Норвегії, Фінляндії та Франції. Із 15 липня 2021 року сервіс став доступним в Україні. 25 березня 2022 року Spotify пішов із росії.