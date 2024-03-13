Вес Андерсон вперше за понад 20 років отримав «Оскар» — але на церемонію не прийшов. Ось чому

Веса Андерсона вісім разів номінували на «Оскар»і врешті цьогоріч він виграв першу статуетку — утім, на церемонію не прийшов. Режисер отримав першість у номінації «Ігровий короткометражний фільм» з екранізацією оповіді Роальда Даля «Чудова історія Генрі Шугара».

У коментарі Entertainment Weekley Андерсон пояснив, що під час церемонії нагородження перебував у Німеччині, де він знімає новий фільм.

Водночас Netflix поділився стейтментом режисера, у якому Вес розповів, що сказав би, отримуючи «Оскар» особисто. Він би подякував родині Роальда Даля, Netflix і всій команді фільму, зокрема Бенедикту Кембербетчу, Рейфу Файнсу, Бену Кінгслі, Деву Пателу та іншим учасникам команди.

«Чудова історія Генрі Шугара»

Ця стрічка є однією з чотирьох екранізацій оповідей Роальда Даля, які Вес Андерсон зробив для Netflix. Історія розповідає про Генрі Шугара (Бенедикт Камбербетч) — багатого чоловіка, який дізнається про гуру, що навчився бачити без очей. Генрі вирішує опанувати це уміння, щоб шахраювати в азартних іграх. У фільмі також зіграли Дев Пател («Легенда про Зеленого лицаря») і Бен Кінгслі («Список Шиндлера»).