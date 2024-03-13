Як американські конгресмени намагаються проштовхнути допомогу Україні попри небажання спікера. Огляд матеріалів іноземних медіа 12 березня

The Associated Press розповідає, як депутати американської Палати представників намагаються проштовхнути законопроєкт про військову допомогу Україні попри небажання спікера Палати Майка Джонсона виносити його на розгляд. Парламентарі мають інструмент для цього ― так звану петицію про звільнення, discharge petition. Фактично це пропозиція винести певний законопроєкт на голосування, за яку має проголосувати більшість конгресменів Палати представників, тобто від 218 людей. Зараз більшість у Палаті мають республіканці: в них 219 депутатів проти 213 у демократів. Однак республіканці-центристи, обурені зволіканням США із допомогою Києву в такий драматичний момент, готові проголосувати за цю петицію, фактично виступивши проти свого лідера. Втім, проблема може бути у так званій прогресивній групі конгресменів-демократів, пише видання. У законопроєкті допомога Україні йде у звʼязці з підтримкою Тайваню та Ізраїлю ― а дії останнього у цієї групи депутатів викликають обурення. «Те, що зараз робить Ізраїль ― і, думаю, наш президент вже озвучує це також ― є абсолютно неприйнятним, ― сказала в коментарі інформагентству конгресменка з числа прогресивних демократів Праміла Джайяпал. ― [Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін] Нетаньягу не може робити таке за підтримки США. Ми просто зараз убиваємо в Газі людей».

Утім, більшість опитаних інформагенцією депутатів Палати представників упевнені, що підтримка власне України легко здобуде голоси більшості. Щоправда, у законопроєктах, яких це може стосуватись, обсяги допомоги урізані й стосуються лише зброї, а не, наприклад, підтримки роботи українського уряду, йдеться в матеріалі.

Про проблеми ЗСУ у використанні на полі бою FPV-дронів пише The New York Times. Перші кілька місяців після того, як українці освоїли використання цих дронів у війні, стали «золотим часом» для українських оборонців, адже росіяни не були готові до такого й не мали що цим дронам протиставити. Втім, зараз складно сказати, що позиції росіян гірші за українські. Їм допомогла жорстка вертикаль влади в армії й загалом у росії, через що окупанти використовують на фронті лише кілька видів FPV-дронів, але уніфікованість і масовість стала їхньою перевагою. Також росіяни ефективні в засобах РЕБ (у цій сфері вони вдосконалювались десятиліттями) і в координації роботи між різними підрозділами. Гірша координація між українськими підрозділами, використання одних і тих же радіочастот часом призводить до того, що оператор дрона втрачає свій пристрій з поля зору й підключається до камери дрона, запущеного зовсім іншим українським підрозділом.

FPV-дрони ЗСУ чудово показали себе в роботі проти бронетехніки, адже росіяни рідко оснащують її засобами РЕБ, пише видання. Однак якщо раніше дрони вважались дешевшими й точнішими замінниками артилерії, зараз бійці вже цього не стверджують. Артилерійські снаряди не настільки точні, однак це також і їхній сильний бік. Розлітаючись на тисячі уламків, снаряд може паралізувати наступ ворожої групи чи посіяти в ній хаос. Аби досягти такого ж ефекту за допомоги FPV-дронів, їх потрібні десятки ― як і операторів, які грамотно б координували їхню роботу. Тому в такому бою артилерія все ж ефективніший засіб, запевняють співрозмовники NYT.

Також варта уваги стаття Newsweek під назвою «За кілька днів до виборів путін зазнав поразки в Україні». Ідеться про бої на території Курської та Бєлгородської областей росії, які «не завадять путіну перемогти на виборах, але показують: росія не є стабільною».

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