Літак Boeing під час польоту різко втратив висоту — 50 людей травмовані

Під час польоту з Сіднея до Окленду щонайменше 50 людей постраждали через те, що Boeing 787 авіакомпанії LATAM Airlines раптово втратив висоту. Про це пише Reuters із посиланням на дані авіакомпанії.

Зрештою рейс із 263 пасажирами та девʼятьма членами екіпажу успішно приземлився в аеропорту Окленду.

Десятьох пасажирів і трьох бортпровідників госпіталізували через травми, які вони отримали під час різких рухів літака. Одна людина перебуває у важкому стані, у решти травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

«Літак просто впав. Це відрізнялося від усього, що я коли-небудь відчував за будь-якої незначної турбулентності. Людей повикидало зі своїх місць, вони вдарялися об стелю, їх кидало вниз по проходах», — розповів BBC пасажир Браян Джокат.

Причину раптової зміни траєкторії LATAM 800 зразу встановити не вдалося. Експерти з безпеки кажуть, що більшість авіакатастроф спричинені набором факторів, які потребують ретельного дослідження.

Восьмирічний Boeing 787-9 Dreamliner прямував до Сантьяго через Окленд. Boeing збирає додаткову інформацію про інцидент.