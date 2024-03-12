Помер співак Ерік Кармен. Його сольним хітом стала “All By Myself”

Фронтмен поп-гурту Raspberries і виконавець сольних хітів Ерік Кармен помер у віці 74 років. Його найбільшими хітами стали пісні “All By Myself”, “Never Gonna Fall in Love Again” і “Hungry Eyes”.

Про смерть співака повідомила його дружина Емі, але причини не назвала.

«Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні на вихідних. Йому було дуже приємно знати, що протягом десятиліть його музика зворушувала багатьох і залишиться його довготривалою спадщино», — написала вона.

Американський співак став автором кількох великих хітів у 1970—1980-х роках, починаючи з часів, коли він був фронтменом Raspberries. Під час роботи в гурті він написав чимало їхніх пісень, включно з однією з найвідоміших “Go All the Way”.

Його найвідомішими сольними роботами стали “All By Myself”, “Never Gonna Fall in Love Again” і “Hungry Eyes”.

У 2004 році Ерік Кармен разом з колишніми членами груту The Raspberries обʼєдналися для серії виступів у містах США. Вони також записали живий альбом хітів гурту. І концерти, йі альбом отримали визнання критиків.